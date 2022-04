Giappone, fondatore di una compagnia di taxi va in pensione a 100 anni

Va in pensione a 100 anni Hajime Kurotsuchi. L'uomo giapponese è stato il fondatore della più importante compagnia di taxi dello Stato.

Hajime Kurotsuchi, fondatore della Daiichi Kotsu Sangyo Co, ha deciso di andare in pensione all’età di 100 anni. Un uomo longevo e dedito al lavoro che ha comunque annunciato di continuare a lavorare nella sua azienda come consulente.

La storia di Hajime Kurotsuchi, l’uomo che va in pensione a 100 anni

Kurotsuchi è nato nella Prefettura occidentale di Oita e a causa della chiamata alle armi dell’esercito imperiale giapponese non ha potuto proseguire con gli studi. Nonostante ciò, nel 1960, con sole 5 vetture ha avviato la sua compagnia di taxi. Grazie ad alcune fusioni, la Daiichi Kotsu Sangyo Co è diventata la numero 1 in Giapppone con oltre 8.000 taxi. Hajime Kurotsuchi ha raccontato alla stampa giapponese che si reca quotidianamente in ufficio e dopo un incidente sul lavoro nel 2015 ha ricoperto un ruolo dirigenziale.

Come si può arrivare a vivere fino a 100 anni?

Hajime Kurotsuchi ha compiuto 100 anni nel gennaio del 2022 e la domanda che sorge spontanea a tutti è: “Come ha fatto a vivere così a lungo?“. L’imprenditore giapponese a tale quesito ha risposto dicendo che non bisogna mangiare e bere troppo, ma è necessario fare almeno 10 minuti di attività fisica al giorno. Una volta raggiunto il traguarto dei 100 anni, Hajime Kurotsuchi, ha dichiarato di essersi accorto che la vita è breve.