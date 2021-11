Giappone, granchio gigante venduto all’asta per 38mila euro

In Giappone un granchio gigante è stato venduto all'asta ittica per 38mila euro. Non è la prima volta che accade nel Paese del Sol Levante.

Uno chef in Giappone ha acquistato all’asta un granchio gigante pagandolo ben 5 milioni di yen, circa 38mila euro. È questa la storia che arriva dalla città di Kanazawa, a nord ovest di Tokyo, dove si è tenuta l’asta ittica per aggiudicarsi il maestoso esemplare.

Giappone, venduto granchio gigante

Si tratta di un crostaceo dall’altissimo valore, considerato una vera e propria prelibatezza nella cucina giapponese. L’esemplare, un granchio delle nevi gigante, ha una polpa delicata e dall’alto valore nutrizionale il che ne fa una materia prima molto attraente per gli chef dei ristoranti più esclusivi.

Granchio gigante venduto in Giappone

Ad aggiudicarsi il granchio gigante per 38mila euro è stato uno chef che gestisce un ristorante con annessa sorgente termale.

Lo stesso, all’emittente pubblica Nhk, ha così spiegato la sua scelta d’acquisto: “È un segnale di gratitudine per i pescatori che hanno attraversato un periodo di difficoltà durante la pandemia da Covid” .

Giappone, 38mila euro per la vendita di un granchio gigante

Malgrado la cifra e la grandezza del granchio venduto, non si tratta di un caso così raro per il Giappone.

Già nel 2019, infatti, nella prefettura di Tottori un altro esemplare fu acquistato sempre per la cifra record di 5 milioni di yen.