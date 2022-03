Roma, 2 mar. (askanews) – Il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, ha

ricevuto l’ambasciatore ucraino in Giappone Sergey Korsunsky indossando i colori dell’Ucraina: abito grigio e cravatta gialla.

“Mi commuove vedervi combattere in prima linea per proteggere la sovranità e l’indipendenza del vostro paese”, ha detto HayashI. “Esprimo le mie condoglianze per le vite perse nell’invasione

russa”.