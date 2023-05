Giappone, pilota 69enne muore mentre cerca di salire a bordo di una nave da crociera

Una ricerca della verità che sta coinvolgendo le autorità portuali del Giappone, dove da quanto si apprende in queste ore un pilota 69enne muore mentre cerca di salire a bordo di una nave da crociera. La tragedia si è verificata sulla famosa Diamond Princess e sarebbero in corso indagini della Guardia costiera su una possibile manovra errata che avrebbe “agevolato” il decesso.

Cerca di salire a bordo di una nave e muore

I media giapponesi spiegano che il marittimo defunto sarebbe Yoshihiro Osugae e che aveva più di 15 anni di esperienza come pilota. Il dato scarno è che un pilota è morto mentre cercava di salire a bordo della nave da crociera Diamond Princess. Secondo quanto si apprende in ordine al terribile incidente la nave stava facendo il suo ingresso nel porto di Nagasaki alle 5.30 del mattino. Ad un certo punto però il pilota, di 69 anni, è precipitato in mare.

Scialuppa in acqua e salvataggio vano

A quel punto il comandante della Diamond Princess è intervenuto rapidamente. L’ufficiale in comando ha fatto dispiegare una scialuppa per recuperare il pilota che dopo il salvataggio però è stato dichiarato morto dal personale sanitario di bordo. Tutto questo, parrebbe, malgrado il mare fosse calmo. Motivo per cui in queste ore la Guardia Costiera giapponese sta indagando sulla possibilità che la pilotina abbia effettuato una manovra sbagliata. E che da quella manovra sia potuta discendere la caduta dell’uomo durante il trasferimento sulla nave da crociera.