Giappone, presunto incendio doloso nella metropolitana di Tokyo: almeno 15 feriti

In Giappone, è stato segnalato un presunto incendio doloso nella metropolitana di Tokyo che ha causato il ferimento di almeno 15 persone. In seguito all’evento, le forze dell’ordine hanno identificato e posto in stato di fermo un sospettato.

Nella serata di domenica 31 ottobre, introno alle ore 20:00 ora locale, un presunto incendio doloso è divampato nella metropolitana di Tokyo: a causa dell’incidente, almeno 15 passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo sono rimasti feriti. Insieme alla polizia e ai vigili del fuoco, sul posto, si sono recate anche sei ambulanze per prestare soccorso ai feriti.

Secondo quanto riferito da Kyoto News, il rogo è stato appiccato da un uomo che ha cosparso l’interno di un vagone di acido cloridrico, dandogli poi fuoco.

L’episodio si è verificato su un treno della Keiko Line di Tokyo.

Giappone, presunto incendio doloso nella metropolitana di Tokyo: dinamica e arresto

Sulla base dei rapporti preliminari, pare che il soggetto arrestato brandisse un coltello e abbia versato dell’acido cloridrico in una delle carrozze della metropolitana, dando origine all’incendio.

Le forze dell’ordine giapponesi si sono rapidamente attivate e hanno rintracciato l’uomo in prossimità di Chofu, città occidentale di Tokyo.

Dopo l’arresto, il sospettato è stato interrogato dalla polizia: in considerazione delle informazioni sinora trapelate, sembra che si tratti di un giovane di circa 20 anni.

Al momento, resta avvolto nel mistero il movente che ha spinto l’uomo a compiere un simile, atroce gesto.

Giappone, presunto incendio doloso nella metropolitana di Tokyo: video

In relazione all’accaduto, alcune delle persone che si trovavano sul treno hanno immortalato l’intera vicenda in un video, rapidamente diventato virale sui social. La clip, di circa due minuti, mostra i passeggeri del treno che tentano di sfuggire all’incendio dirigendosi di corsa verso le prime carrozze del mezzo, inseguiti dalle fiamme.

#BreakingNews At least 15 people were injured in an attack by a man on a train in Tokyo. Tokyo police arrested a man who started brandishing a knife on a train and then spilled flammable liquid and set it on fire. #Japan pic.twitter.com/hGMgkSfViM — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) October 31, 2021

Successivamente, i passeggeri terrorizzati sono stati ripresi mentre tentano di evacuare il convoglio ferroviario uscendo dai finestrini e mettendosi in salvo.