Giappone: proteste nel Pacifico in vista rilascio acqua di raffreddamento centrale Fukushima

Tokyo, 23 ago. (Adnkronos/Dpa) - Gruppi ambientalisti si raduneranno venerdì alle Fiji per protestare contro la decisione del Giappone di rilasciare in mare l'acqua di raffreddamento trattata della distrutta centrale nucleare di Fukushima. Ieri il primo ministro giapponese Fumio Kishida ...

Tokyo, 23 ago. (Adnkronos/Dpa) – Gruppi ambientalisti si raduneranno venerdì alle Fiji per protestare contro la decisione del Giappone di rilasciare in mare l'acqua di raffreddamento trattata della distrutta centrale nucleare di Fukushima. Ieri il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha confermato che il paese inizierà a scaricare le acque nel Pacifico a partire da giovedì.

L'autorità di regolamentazione nucleare del Giappone aveva recentemente dato il via libera al rilascio. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), lo scarico dell’acqua non rappresenta alcun pericolo per l’uomo o per l’ambiente.

Un'associazione per la difesa dell'ambiente e dei diritti umani ha lanciato un appello alle proteste “per invocare un intervento internazionale” per fermare lo sversamento: "Chiediamo a tutti coloro che sono preoccupati per il futuro del Pacifico, per le nostre generazioni a venire, per gli ecosistemi delle nostre isole e per le fonti di sostentamento di farsi avanti".