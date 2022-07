Giappone, il vulcano Sakurajima è in eruzione: le autorità competenti hanno annunciato massimo livello di allerta e stanno procedendo con le evacuazio

Giappone, vulcano Sakurajima in eruzione. Il Paese ha innalzato il livello di rischio vulcanico ai massimi livelli. La decisione è stata annunciata dalle autorità giapponesi ed è stata riportata da Reuters.

Il vulcano Sakurajima situato sulla principale isola meridionale del Giappone, Kyushu, ha eruttato nella notte di domenica 24 luglio, disseminando cenere e rocce.

Nonostante non siano pervenute segnalazioni immediate di danni o feriti nelle città situate nelle vicinanze del vulcano, ai residenti è stato consigliato di evacuare l’area.

L’Agenzia meteorologica giapponese ha spiegato che l’eruzione del vulcano Sakurajima è cominciata intorno alle 20:05, lanciando grandi rocce fino a 2,5 km di distanza, nella prefettura di Kagoshima meridionale.

L’evento è stato immortalato in un video trasmesso dalla televisione pubblica giapponese NHK che mostrava fiammearancioni che lampeggiavano vicino al cratere e un fumo scuro e denso cenere che si alzava dalla cima della montagna in alto nel cielo notturno.

Annunciato massimo livello di allerta

“Metteremo la vita delle persone al primo posto e faremo del nostro meglio per valutare la situazione e rispondere a qualsiasi emergenza”, ha dichiarato ai giornalisti il ​​vicecapo del segretario di gabinetto Yoshihiko Isozaki.

Ai residenti locali, poi, è stato intimato di prestare molta attenzione agli aggiornamenti dell’autorità locale per proteggere le loro vite. Intanto, è stato riferito che le autorità hanno innalzato l’allerta eruzione al livello più alto, pari a cinque, e che a circa 120 persone residenti in due città di fronte al vulcano è stato consigliato di lasciare le loro case. È stata, inoltre, segnalata la caduta di rocce vulcaniche in aree entro 3 km dal cratere e la possibile fuoriuscita di flusso di lava, cenere e gas in fiamme entro 2 km.

Il vulcano Sakurajima, a circa 1.000 km a sud-ovest di Tokyo, è uno dei vulcani più attivi del Giappone ed ha eruttato più volte. Fino al 1914, è stato un’isola ma si è poi trasformata in una penisola in seguito a un’eruzione.