Giarratano (Siaarti): "90 anni di storia e riferimento in anestesiologia"

Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) – "Siaarti compie oggi 90 anni. Sono 90 anni di una storia illustre che ha visto tanti presidenti e tanti consigli direttivi sviluppare un'attività nel campo della formazione e della ricerca scientifica che hanno fatto sì che oggi Siaarti sia riferimento nel campo dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia intensiva e del dolore, ma anche per tutte quelle istituzioni che oggi qui noi incontriamo". Lo ha detto Antonello Giarratano, presidente della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva, all'Adnkronos Salute, in occasione delle celebrazioni – oggi nella Sala del Refettorio della Camera dei deputati – del 90esimo anniversario dalla sua fondazione, avvenuta a Roma proprio il 24 settembre 1934.

"L'evento celebrativo" è anche il momento per "fare il punto su tutto quello che Siaarti ha fatto – continua Giarratano – e di tutte le attività che sta sviluppando con le istituzioni per migliorare non solo la qualità dell'offerta sanitaria nei settori che sono della nostra disciplina, ma per migliorare" in generale "l'offerta sanitaria nei confronti dei cittadini", perché "riteniamo che anche questo sia un compito di Siaarti".

Inoltre, "abbiamo voluto far coincidere le celebrazioni dei 90 anni" con la nascita di "una Fondazione internazionale – annuncia il presidente Siaarti – che potrà ampliare l'offerta" oltre i confini nazionali "e acquisire altri e nuovi fondi di ricerca che serviranno ad ampliare la formazione, a instaurare un rapporto con i cittadini, perché questo è il compito anche della Fondazione, dando il giusto messaggio a quelli che devono essere gli interventi sanitari in un delicato settore come quello dell'anestesiologia e della terapia intensiva".