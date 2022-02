Giffoni, al via giurie più giovani, e ad aprile 1° Giffoni Verde

Roma, 10 feb (askanews) – Si lavora a pieno ritmo a Giffoni per l’edizione 2022 del festival, che si terrà dal 21 al 30 luglio. Quest’anno si dovrebbe tornare alla grande festa e ai numeri record: capienza piena delle sale, 7000 giurati da ogni parte del mondo, i talent internazionali che ritorneranno ad incontrare i ragazzi.

Il managing director Jacopo Gubitosi racconta: “Stiamo finalmente, da due anni, gradualmente, ritornando ad un Giffoni al cento per cento.

Stiamo lavorando per portare a Giffoni delle grandissime anteprime, di calibro mondiale, ovviamente, con parte del cast o parte dei talent che hanno partecipato alla realizzazioni, così come le nostre bellissime serate musicali”.

E mentre si sta lavorando anche per l’accoglienza dei giurati nelle famiglie della zona, si selezionano i film: “Il team di Giffoni, e c’è anche Luca con me, visiona da febbraio fino a marzo circa 4000 prodotti audiovisivi tra lungometraggi e cortometraggi.

Sta lavorando proprio in questo momento perché noi a Giffoni presentiamo prodotti in esclusiva non solo italiani ma di respiro mondiale”.

Alla fine saranno circa cento i film che verranno presentati ai ragazzi delle varie fasce di età. E, intanto, sul sito giffonifilmfestival.it, si aprono le iscrizioni per le giurie più giovani, che prevedono 3000 posti.

“Le giurie si apriranno il prossimo 14 febbraio per la sezione Elements +3, +6 e +10. Abbiamo ovviamente organizzato una call sui nostri siti e sulle nostre pagine on line, e ovviamente iscriversi è facile perché basta candidarsi e compilare un form che abbiamo preparato ad hoc” continua Gubitosi,

“mentre per la fascia d’età generator +13, +16 e +18 nelle prossime settimane ci saranno delle comunicazioni sui nostri siti. A questi poi si aggiungono anche altre fasce, come quella della Giffoni Impact, che è questa nuova fascia, che è questa nuova sezione che Giffoni da due anni ha messo a regime nel progetto, e sono 150 ragazzi dai 18 ai 25 anni che hanno l’opportunità di poter effettuare delle vere e proprie masterclass con personalità dello spettacolo ma anche della politica, del mondo della scienza e quindi ragionare e confrontarsi su tematiche molto importanti e attuali”.

E a proposito di temi attuali quest’anno c’è una grande novità. Dal 27 al 30 aprile a Giffoni Valle Piana si terrà la prima edizione di “Verde Giffoni – Youth For The Present”, festival dedicato ai giovani tra i 14 e i 25 anni che hanno voglia di far sentire la propria voce su temi come la sostenibilità e l’ambiente. Le candidature sono aperte fino al 28 febbraio.

Luca Apolito, creative director, spiega: “Verde Giffoni fondamentalmente è stato immaginato come un luogo non per dare risposte, non per ribadire le informazioni, ma per intercettare in maniera diversa le domande che dobbiamo porci su questo momento storico e su quello che è il discorso environnement.

E’ strutturato in tre giorni, che prevedono proiezioni di film, di fiction e documentari, che prevedono le Giffoni Impact, che sono delle masterclass a tema, in cui i ragazzi possono partecipare non soltanto come dibattito e conversazione, ma proprio proponendo dei temi e dei discorsi. Ovviamente ci saranno interlocutori in questo caso, non soltanto del mondo della cultura e dello spettacolo, ma anche delle istituzioni e, soprattutto, di quegli attori che hanno a che fare con il mondo ambiente e con il cambiamento in corso di attitudine nei confronti del pianeta”.