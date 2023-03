Gifuni premiato a Bari: 100 vite per fare quello che vorrei fare

Bari, 27 mar. (askanews) – Fabrizio Gifuni ha ricevuto dai critici cinematografici del Bari International Film Festival il premio Vittorio Gassman per l’attore protagonista. Nell’ambito della premiazione The Best of the Year del Bifest diversi riconoscimenti sono andati al film di Marco Bellocchio di cui Gifuni è protagonista, “Esterno notte”.

“Non smetterò mai di ringraziare quel gigante, patrimonio dell’umanità intera, che si chiama Marco Bellocchio. E’ stato un lavoro per me come interprete non solo importantissimo, ma mi ha dato la possibilità di estendere nel tempo questa specie di immersione”.

Gifuni da 4 anni gira l’Italia con il suo spettacolo su Moro, “Con il vostro irridente silenzio”. Ora è sul set della quarta stagione de “L’amica geniale” e fa sempre più spesso fa incursioni nella commedia, come è successo con “Mixed by Erry”.

“Il grande gioco, perché di gioco stiamo parlando, fortunatamente, e la cosa di cui sono più felice in questi anni è non aver mai perso l’entusiasmo del fanciullo, del bambino, nel giocare, è proprio quello di cambiare pelle. Ci sono tante cose anche teatrali che mi stanno a cuore, su cui vorrei lavorare. Ci vorrebbero veramente cento vite per fare tutto quello che vorrei fare”.