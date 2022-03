Gigi D’Agostino e il toccante messaggio rivolto ai fan: “Le mie condizioni non sono migliorate”

Il celebre e amatissimo Dj Gigi D'Agostino è tornato a parlare della sua malattia e ha aggiornato i suoi fan riguardo le sue condizioni di salute.

Il famosissimo e amatissimo Dj Gigi D’Agostino, nella giornata di sabato 12 marzo 2022, ha lanciato un nuovo toccante messaggio ai suoi innumerevoli fan, informandoli riguardo il suo attuale stato di salute e in particolare sul decorso della malattia che l’ha colpito.

Il messaggio di Gigi D’Agostino: “Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate”

Nella giornata di sabato 12 marzo 2022, Gigi D’Agostino ha lanciato un nuovo commovente messaggio ai suoi fan, un gesto che è servito al dj per ringraziare tutte le persone che anche solo con un pensiero o con un messaggio lo stanno supportando in questa difficile fase della sua vita. Ecco cosa ha scritto D’Agostino nel suo Forum “Casa Dag”:

“Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate, però sono contento che non ci sono stati peggioramenti. Voglio pensare che sia un buon segno.

Certo, la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore, ma il mio pensiero anche nei giorni più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo. Voglio credere che andrà cosi. Grazie per tutto l’affetto e la forza, non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutate, l’amore fa tantissimo”.

L’annuncio di D’Agostino riguardo la scoperta della malattia

Il 17 dicembre 2021, Gigi D’Agostino scriveva un post sul suo profilo Facebook con cui di fatto annunciava ai suoi fan di star lottando contro una terribile malattia:

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi da pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore”.

I 20 anni del Forum “Casa Dag” e le parole di D’Agostino

Il nuovo toccante messaggio di Gigi D’Agostino, che di fatto ci aggiorna sulle sue attuali condizioni di salute, è arrivato in una giornata tutt’altro che casuale per il Dj, il 12 marzo 2022 il suo Forum denominato Casa Dag ha compiuto infatti 20 anni. Ecco come D’Agostino ha commentato questa speciale ricorrenza: