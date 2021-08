Gigi D’Alessio e Denise Esposito, le nuove foto della vacanza in barca col pancione in bella mostra

Gigi D'Alessio e Denise Esposito sono stati sorpresi durante le loro vacanze in Costiera: l'influencer sfoggiava il suo pancino più felice che mai.

Gigi D’Alessio sta trascorrendo le vacanze in Costiera Amalfitana in compagnia della fidanzata Denise Esposito, che sta per renderlo padre per la quinta volta.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: le vacanze

Dopo i primi avvistamenti in yacht, Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono stati sorpresi durante la loro vacanza in barca tra le acque della Costiera Amalfitana.

La ragazza, fidanzata con il cantante da un anno, è incinta del loro quinto figlio, e questa volta è stata paparazzata col pancione fasciato da un costume chiaro.

Dalle foto sembra evidente che i due siano più felici ed innamorati che mai, e in tanti tra i fan del cantante non vedono l’ora di saperne di più in merito alla sua storia con Denise Esposito.

Secondo indiscrezioni il figlio di cui i due sono in attesa si chiamerà Francesco e il suo arrivo è atteso per la fine del 2021. Per il momento Gigi D’Alessio non ha fatto annunci pubblici riguardanti la cicogna in arrivo né ha mai ammesso pubblicamente il suo legame con Denise Esposito, sua prima compagna dopo la lunga e importante relazione con Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio: i figli

Gigi D’Alessio ha avuto tre figli insieme alla prima moglie, Carmela Barbarato, e un figlio (Andrea) insieme ad Anna Tatangelo.

Quello con Denise Esposito sarà il suo quinto bambino (e sarà più piccolo di alcuni dei suoi nipoti, visto che il cantante è già nonno da diversi anni). Mentre il figlio maggiore del cantante, Claudio D’Alessio, ha già espresso la sua felicità per il quinto fratellino in arrivo, sua figlia Ilaria ha preso la parola in merito alla vicenda affermando: “Faremo di tutto per includere, accogliere al meglio questo nostro fratellino nella nostra grandissima famiglia allargata.

Sì, perché per me è un altro fratello e odio le parole fratellastro o sorellastra. Soltanto a pronunciarle mi vengono i brividi”. In passato la ragazza aveva pubblicamente attaccato Anna Tatangelo, oggi legata a Livio Cori.

Gigi D’Alessio: il rapporto con Anna Tatangelo

Non sarebbero finite nel migliore dei modi le cose tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. I due si sono lasciati dopo oltre 15 anni d’amore e, secondo indiscrezioni, la cantante non avrebbe preso bene la notizia della nuova cicogna in arrivo nella famiglia D’Alessio. Per il momento la questione non ha ricevuto conferme né smentite da Anna Tatangelo.