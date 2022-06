Gigi D’Alessio e il figlio LDA sul palco insieme: i dettagli dell’emozionante momento del concerto

Un momento particolarmente emozionante del concerto evento di Gigi D'Alessio, è stato certamente quello dell'incontro con LDA: ecco tutti i dettagli.

Per Gigi D’Alessio, quella di venerdì 17 giugno 2022, è stata una serata che certamente non dimenticherà, ricca di musica e di emozioni, ma anche di ospiti che in questi 30 anni di carriera hanno preso parte al suo percorso artistico.

Ospite speciale della serata è stato LDA, che ha duettato insieme al padre sulle note della sua “Quello che fa male” ed è stato protagonista di un intervista doppia.

Gigi D’Alessio e LDA sul palco insieme: il duetto di “Quello che fa male” è un successo

È stato forse uno dei momenti più emozionanti di “Gigi: uno come te. 30 anni insieme”, quello dell’incontro sul palco tra Gigi D’Alessio e il figlio LDA, i due artisti si sono esibiti davanti al pubblico di Piazza del Plebiscito e insieme hanno duettato sulle note di “Quello che fa male”, la canzone di Luca.

Inutile dire che il duetto è stato un successo, il pubblico di Napoli ha accolto con entusiasmo l’idea di Gigi D’Alessio di ospitare il figlio sul palco.

A conclusione dell’esibizione canora, Gigi ha dedicato alcune parole al figlio LDA:

“Io ci ho messo 30 anni per arrivare qua. Sono contento, ti auguro tutto quello che si può augurare a un figlio, non crescere più in altezza. Sono orgoglioso di te, quando sei entrato ad Amici, mi hai detto non vorrei che tutti mi dicessero: sei il figlio di Gigi D’Alessio. Adesso ti posso dire che con tanto orgoglio vado io in giro a dire: sono il padre di LDA”.

La replica di LDA alle parole di Gigi D’Alessio: “Vorrei essere tutta la vita il figlio di…”

La replica di LDA alle dolci parole di papà Gigi non si è fatta attendere, ecco cosa ha risposto il giovane cantante:

“Stavo pensando che in realtà sono stato quasi stupido, perchè quando esiste un padre come te, quasi quasi vorrei essere tutta la vita il figlio di…”.

L’intervista doppia di Mara Venier a Gigi D’Alessio e LDA

Un altro momento particolarmente emozionante del concerto evento di venerdì 17 gennaio 2022, che si è tenuto a Piazza del Plebiscito, per celebrare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio, è stato certamente quello dell’intervista doppia di Mara Venier a Gigi e al figlio LDA.

L’intervista si è configurata come un’occasione per mettere in luce lo splendido rapporto che padre e figlio hanno e in quest’occasione Gigi si è così espresso sul talento di LDA:

“Il primo ricordo che ho di Luca, musicalmente parlando, è di quando una volta ho sentito cantare Luca in macchina, quando siamo tornati siamo andati in sala d’incisione e ho fatto un provino della canzone, lui si è messo a cantare e l’ha cantata”.

E a queste parole ha aggiunto: