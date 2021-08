Gigi D’Alessio: il regalo fatto a Denise Esposito per il quinto figlio

Gigi D'Alessio avrebbe fatto un prezioso regalo alla fidanzata Denise dopo aver saputo della sua gravidanza.

Gigi D’Alessio aspetta il suo quinto figlio insieme alla compagna Denise Esposito e secondo indiscrezioni, appresa la notizia della gravidanza, sarebbe corso in gioielleria a farle uno splendido regalo.

Gigi D’Alessio: il regalo a Denise per il quinto figlio

Gigi D’Alessio sarebbe al settimo cielo per l’arrivo di quello che sarà il suo quinto figlio e secondo indiscrezioni una volta appresa la notizia della gravidanza di Denise Esposito il cantante sarebbe corso in gioielleria per acquistare uno splendido anello con brillanti. Il bambino – che secondo i rumor in circolazione è un maschietto – dovrebbe nascere entro la fine del 2021 e il nome scelto dalla coppia sarebbe Francesco.

Gigi D’Alessio per il momento non ha annunciato pubblicamente la notizia ma lui e Denise Esposito sono stati paparazzati insieme a bordo del suo lussuoso yacht, dove per la prima volta l’influencer sarebbe stata vista con il pancione ormai evidente.

Gigi D’Alessio: la separazione da Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio probabilmente ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla gravidanza di Denise Esposito per rispetto di suo figlio Andrea e dell’ex storica compagna, Anna Tatangelo, con cui ha annunciato la separazione nel 2020. I due avevano già rivelato di avere problemi nel 2018, quando si erano separati una prima volta. Oggi il cantante sembra aver ritrovato la felicità accanto a Denise Esposito.

Il figlio maggiore del cantante, Claudio, ha commentato la notizia della gravidanza di Denise affermando: “Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri”. Già da qualche anno Gigi D’Alessio è nonno, e pertanto il suo quinto figlio sarà più piccolo di alcuni dei suoi nipoti.

Gigi D’Alessio: la nuova vita di Anna Tatangelo

Mentre Gigi D’Alessio sembra aver ritrovato la felicità accanto a Denise Esposito anche la sua storica ex, Anna Tatangelo, ha una nuova fiamma: la cantante infatti è stata paparazzata in compagnia del rapper Livio Cori, con cui avrebbe cominciato una nuova liaison. Di recente il giovane artista ha lasciato un commento bollente a uno degli scatti in bikini che la cantante ha postato sui social.