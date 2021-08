Gigi D’Alessio in yacht con la fidanzata incinta: Anna Tatangelo sarebbe furiosa

Gigi D'Alessio è stato paparazzato insieme alla fidanzata incinta Denise Esposito. La notizia della gravidanza avrebbe fatto infuriare Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio è stato paparazzato durante una minicrociera in yacht con la fidanzata Denise Esposito, incinta di quello che sarà il quinto figlio del cantante. Nel frattempo la sua ex, Anna Tatangelo, sarebbe andata su tutte le furie.

Gigi D’Alessio in yacht con la fidanzata incinta

Gigi D’Alessio si sta godendo una vacanza all’insegna del relax insieme alla fidanzata Denise Esposito, che in autunno lo renderà padre per la quinta volta. I due sono stati avvistati tra le acque amalfitane a bordo dello yacht del cantante, l’Anne Marie, dove si sono scambiati baci appassionati senza nascondersi dagli sguardi indiscreti dei paparazzi.

Gigi D’Alessio: l’ira di Anna Tatangelo

Intanto, secondo i rumor in circolazione, l’ex compagna del cantante, Anna Tatangelo, non avrebbe preso bene la notizia della gravidanza di Denise Esposito.

In particolare la cantante di Sora se la sarebbe presa perché sarebbe stata “l’ultima” a venire a sapere la notizia, che le sarebbe stata comunicata in maniera del tutto casuale. Secondo indiscrezioni lei e Gigi D’Alessio – che sono stati insieme per circa 15 anni e hanno avuto insieme un bambino, Andrea – non avrebbero mantenuto buoni rapporti dopo il loro addio nel 2020.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: la rottura

Dopo un lungo momento di crisi nel 2018 Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio avevano riprovato a stare insieme ma poi, nel 2020, i due hanno annunciato il loro addio definitivo chiedendo di rispettare la loro privacy. Anna Tatangelo in seguito ha scagliato una frecciatina contro il suo famoso ex affermando: “Litigavamo sempre più spesso. Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte.

E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”, ha dichiarato lei, e ancora: “Un giorno gli ho detto ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata. Resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei. Però i desideri che è andato a raccontare in tv avrei preferito sentirmeli dire in faccia”.