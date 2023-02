Gigi D'Alessio: la commovente lettera dedicata al figlio Lda

In vista del debutto di suo figlio Lda sul palco di Sanremo 2023, Gigi D’Alessio gli ha dedicato una commovente e profonda lettera.

Lda: la lettera del padre

Lda, all’anagrafe Luca D’Alessio, è pronto a debuttare durante la seconda serata del Festival di Sanremo. Il padre del cantante, Gigi D’Alessio, in queste ore ha voluto dedicare uno splendido messaggio a suo figlio in occasione della sua partecipazione alla kermesse e ha scritto:

“Il Festival di Sanremo per me è sempre stato il palco più bello e importante del nostro Paese, e ci sono tornato tutte le volte che ho potuto. È il palco che nel 2000 mi ha portato da Napoli all’Italia: lo racconto spesso e mi piace ricordarlo proprio oggi, il giorno in cui anche tu canterai per la prima volta in quel Teatro che così tanto ha dato e ha significato per me.

Ti ho seguito da lontano, senza interferire, ti ho visto percorrere la tua strada con sacrificio e impegno, lavorando ogni giorno per arrivare fino a qui. Era il tuo sogno, e lo stai per realizzare. Ti auguro di godertelo al massimo, ti auguro di divertirti ed emozionarti, di vivere nel modo più bello il tuo grande sogno, te lo meriti. Io ti seguirò da casa, sarò incollato alla tv, sempre più orgoglioso di poter dire che sono il papà di LDA.

Ti amo tanto”.

L’ex volto di Amici, commosso e incoraggiato dalle parole del padre, ha risposto scrivendo in un commento via social: “Ed io sarò sempre più orgoglioso di dire che sono il figlio di Gigi D’Alessio ti amo tanto papà”. In tanti non vedono l’ora di vedere come se la caverà Lda al suo debutto sul palco dell’Ariston e insieme a lui, nella seconda serata dell’evento, sono attesi artisti del calibro di Giorgia, Tananai e moltissimi altri.