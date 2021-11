Gigi D’Alessio, le posate d’oro a Denise Esposito: il motivo del gesto

Gigi D'Alessio ha fatto un vero e proprio gesto galante nei confronti della fidanzata, Denise Esposito, incinta del suo quinto figlio.

La gravidanza di Denise Esposito, che sta per dare a Gigi D’Alessio il suo quinto figlio, è ormai agli sgoccioli. Il cantante ha voluto festeggiare portando a cena la sua dolce metà e per l’occasione ha fatto un gesto romantico nei suoi confronti.

Gigi D’Alessio: le posate d’oro

Gigi D’Alessio ha portato la sua compagna, Denise Esposito, a cena al ristorante Alfredo Alla Scrofa a Roma. Per l’occasione il cantante ha chiesto se la fidanzata, che presto sarà mamma per la prima volta, potesse essere servita con le posate d’oro che hanno reso celebre il ristorante e che sono state utilizzate in passato da Douglas Fairbanks e Mary Pickford, i due divi di Hollywood che cenarono una sera nel locale durante il loro viaggio di nozze a Roma.

“Fanno parte della nostra storia, le doniamo vicino le fettuccine Alfredo, a chi le desidera, a chi riteniamo sia di ispirazione per poterle mangiare, che possa essere una donna incinta o un personaggio famoso. Si tratta del ‘Piatto d’onore‘ che venne dato all’epoca ai due attori del cinema che ci hanno resi famosi in America. Le diamo al personaggio più rilevante del tavolo”, ha dichiarato a Fanpage il titolare del ristorante.

Gigi D’Alessio avrebbe dunque fatto questo gesto d’amore nei confronti della fidanzata come segno di augurio e di buon auspicio verso la gravidanza, ormai agli sgoccioli.

Gigi D’Alessio padre per la quinta volta

Quello in arrivo sarà il quinto figlio per Gigi D’Alessio, che in precedenza ha avuto il figlio Andrea insieme ad Anna Tatangelo e i suoi primi tre figli insieme all’ex moglie, Carmela Barbato.

Il cantante si è legato sentimentalmente a Denise Esposito circa un anno fa e durante l’estate i due hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. A quanto pare i rapporti tra D’Alessio e la sua ex, Anna Tatangelo, non sarebbero finiti nel migliore dei modi e infatti la cantante ha scagliato alcune frecciatine all’indirizzo del suo ex.

Gigi D’Alessio: la rottura da Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti addio dopo un lungo periodo di crisi e, secondo indiscrezioni, la cantante avrebbe saputo della gravidanza di Denise Esposito dai giornali. Lei stessa ha ammesso: “L’abbiamo letto, nessuno ci ha detto niente. Voglio solo la serenità di Andrea e farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi e, come dicevo prima, a volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”.