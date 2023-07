Gigi Hadid, la modella è stata arrestata per possesso di Marijuana

Non è iniziata decisamente bene la permanenza di Gigi Hadid alle isole Cayman. Dopo l'arresto è stata rilasciata su cauzione.

Per Gigi Hadid, la permanenza alle Isole Cayman non è stata certamente segnata dai migliori inizi. La modella è stata arrestata lo scorso 10 luglio mentre si trovava insieme all’amica Leah McCarthy: le due sono state accusate di “sospetta importazione di ganja e di utensili usati per il suo consumo”.

Stando a quanto si apprende Hadid avrebbe spiegato che le sostanze in suo possesso erano per un uso personale. Oltre a ciò, il portavoce della modella a E! Online ha evidenziato che Hadid aveva acquistato la marijuana con regolare licenza medica.

Gigi Hadid arrestata alle isole Cayman: il successivo rilascio

Stando a quanto riporta la testata estera TMZ, la modella ha viaggiato a bordo di un jet privato che è atterrato all’aeroporto Owen Roberts. Qui – fa sapere il Cayman Marl Road – è stato ritrovato un piccolo quantitativo di droga ad uso personale. Le due giovani sono state in seguito trasferite al penitenziario dal quale sono state rilasciate per cauzione pochi giorni dopo dietro al pagamento di una multa di 1000 dollari.

“Tutto è bene quel che finisce bene”

Sul suo profilo Instagram Gigi Hadid ha pubblicato un breve filmato mentre si trova con l’amica Leah in spiaggia: le due sono sedute su uno sdraio e attorno a loro c’è lo splendido paesaggio paradisiaco delle Cayman. La frase è breve, ma molto ci racconta dell’incubo avvenuto nelle ore precedenti.