Gigio Donnarumma e la fidanzata rapinati in casa: dopo le violenze subite sono stati portati in ospedale. Come stanno?

Attimi di terrore per Gigio Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante. I due sono stati rapinati nella loro casa di Parigi, dove alcuni malviventi li hanno “legati, spogliati e picchiati”.

Gigio Donnarumma e la fidanzata rapinati in casa

Stando a quanto reso pubblico dal sito Actu 17, Gigio Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante sono stati rapinati nella loro casa di Parigi. Il portiere della Nazionale Italiana e del PSG sono stati “legati, spogliati e picchiati” da diverse persone.

Donnarumma e la fidanzata rapinati: il Brb indaga

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alcuni malviventi si sono introdotti nella casa di Donnarumma e della fidanzata. Li hanno aggrediti in modo violento e poi hanno portato via un bottino di circa 500mila euro, tra contanti, orologi, gioielli e pelletteria. Le indagini sono state affidate alla Brb, la Brigata per la repressione del banditismo della polizia giudiziaria parigina.

Come stanno Donnarumma e la fidanzata?

Per il momento, i rapinatori di Donnarumma e della fidanzata sono ancora in fuga. Dopo le violenze subite, Gigio e Alessia sono stati portati in ospedale per essere sottoposti ad alcune visite di controllo. Sembra che il portiere sia ancora ricoverato, mentre Elefante dovrebbe essere stata dimessa. Ad ora, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto.