Giletti e Goggi in piscina insieme, l'arrivo di Pamela Prati li spinge alla fuga: la scena è esilarante.

Massimo Giletti e Sofia Goggia sono stati pizzicati insieme nella piscina dell’hotel Parco dei Principi di Roma. I due, all’arrivo di Pamela Prati, si sono dati alla fuga.

Da mesi, ormai, si parla di una relazione in corso tra Massimo Giletti e Sofia Goggia. I due non hanno mai confermato il chiacchiericcio, ma l’ultima paparazzata messa a segno dal settimanale Chi conferma una frequentazione. Se sia a scopo amicale o amoroso, però, non è dato saperlo. La rivista li ha pizzicati nella piscina dell’hotel Parco dei Principi di Roma, ma a sorprendere è la reazione del giornalista e della sciatrice all’arrivo di Pamela Prati.

Nelle immagini pubblicate da Chi, Massimo e Sofia appaiono vicini, ma non c’è traccia di baci o abbracci. I due si sono concessi una nuotata e un po’ di relax, ma non è stata immortalata alcuna effusione degna di nota. Forse è proprio per questo che la reazione di Giletti e Goggi davanti all’arrivo di Pamela Prati ha catturato l’attenzione.

Sembra proprio che Pamela abbia interrotto la mattinata di relax di Giletti e Goggia. La Prati, che con Massimo ha avuto un trascorso a Non è l’Arena per la questione del finto matrimonio con Caltagirone, ha sfilato davanti a loro senza degnarli di uno sguardo. E’ a questo punto, che la coppia ha raccolto le proprie cose e ha lasciato la piscina. A quanto pare, i rapporti tra la soubrette e il giornalista sono ancora tesi.