Giletti smentisce: “Non ho avuto incontri con dirigenti e funzionari della Rai”

Nuovi particolari sul caso del momento con Massimo Giletti che smentisce: “Non ho avuto incontri con dirigenti e funzionari della Rai”. Il giornalista rompe il silenzio dopo la chiusura del suo fortunato programma su La7, “Non è l’Arena”. Ha detto il presentatore: “Non c’è stato nessun incontro con dirigenti e funzionari della Rai sul mio futuro”. La prima smentita del conduttore era stata quella di aver subito nella sua abitazione perquisizioni da parte della Dia.

Giletti smentisce gli incontri con la Rai

La seconda smentita da parte del direttore di Rai Radio, Roberto Sergio, sui presunti incontri proprio tra lui e Giletti: “C’è stato solo un breve scambio di saluti nel pomeriggio del 10 gennaio 2023, in occasione della presentazione del programma Mixer”. E lo stesso Giletti avrebbe dichiarato alle agenzie di non aver avuto avuto nessun incontro di quel tipo. E La7? Tutto tace. Giletti era finito al centro di vivaci polemiche dopo le parole di Salvatore Baiardo, condannato per favoreggiamento dei fratelli mafiosi Graviano. Lo stesso aveva riferito al quotidiano Domani, della presunta veridicità dei “pagamenti ricevuti per la sua partecipazione al programma”.

Il caso Baiardo e le polemiche

Ha detto: “Mi hanno pagato alcuni gettoni di presenza, ma tutto è stato fatturato, è tutto regolare, nessun pagamento è avvenuto in nero. I miei rapporti con Giletti si sono incrinati per altre questioni”. E su TikTok, Baiardo ha parlato di “cose assurde” e che “ne scoprirete delle belle”. Ad ogni modo pare proprio che Giletti abbia avuto contatti ben avviati tra Massimo Giletti e Viale Mazzini. Chi lo dice? TvBlog.