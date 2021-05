Gilles Rocca, il post su Instagram: “Sapete quanta gente si è tolta la vita per la vostra cattiveria?“

L’ex naufrago Gilles Rocca ha scritto un lungo post su Instagram per rispondere alle critiche ricevute per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi.

L’esperienza di Gilles Rocca con L’Isola dei Famosi 2021 si è conclusa in occasione della messa in onda della 14esima puntata dello show Mediaset. Tuttavia, le polemiche che hanno accompagnato la sua partecipazione e la sua eliminazione dal reality sono state esaminate dall’ex calciatore attraverso un lungo post recentemente apparso sul suo account Instagram ufficiale.

Gilles Rocca, post su Instagram in risposta alle critiche

L’ex naufrago Gilles Rocca, reduce da L’Isola dei Famosi 2021 estremamente deperito e amareggiato, ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram attraverso il quale ha scelto di rispondere alle ripetute critiche che gli sono state rivolte. Le critiche rivolte nei confronti del vincitore di Ballando con le Stelle si sono concentrate principalmente sul suo temperamento “eccessivamente sensibile” e sull’indole rinunciataria emersa in relazione alle condizioni psicofisiche manifestate nel corso della sua permanenza in Honduras.

In seguito a svariate e approfondite riflessioni, quindi, Gilles Rocca ha voluto di dare libero sfogo ai propri pensieri e alle emozioni vissute.

Gilles Rocca, post su Instagram: la delusione dell’ex naufrago

L’ex naufrago Gilles Rocca ha fatto ritorno in Italia, dopo aver concluso la sua esperienza con il reality show L’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi, ed è da subito apparso estremamente deluso e fisicamente provato.

In seguito a un periodo di silenzio, Gilles Rocca ha deciso di esprimere il suo stato d’animo e le sue condizioni psicologiche, rispondendo a tutte le critiche ricevute. Infatti, postando un lungo post sul suo canale Instagram ufficiale, ha dichiarato:

Ho pensato molto se scrivere o non scrivere questo post, se era giusto esprimere il mio pensiero o tacere… poi ho deciso di farlo, ho deciso di provare ad aprirmi ancora una volta come ho fatto sull’isola, senza la paura di essere giudicato, in fondo cosa ho fatto di male?! Ho mostrato le mie fragilità in un mondo dove piacciono di più falsi abbracci e liti sterili di un ti amo gridato a gran voce, dove c’è ancora l’ipocrisia di gridare alla ‘violenza’ se osi contraddire una donna solo perché non sei d’accordo con il suo pensiero, perdendo di vista che proprio gridare alla violenza quando violenza non è, è il primo passo verso l’oblio per molte donne che invece la subiscono realmente…dove le stesse persone che ti accusano sono quelle che due secondi prima magari hanno insultato un’altra donna solo perché è ingrassata di qualche chilo o ha fatto qualche ritocchino. Io sono fiero di come sono, posso guardarmi ogni giorno allo specchio ed essere fiero di come sono, di come sono stato cresciuto dalla mia famiglia, di come amo la mia fidanzata, senza vergognarmene, mai.

Gilles Rocca, post su Instagram: da Mia Martini ai chili persi in Honduras

Nel suo post, poi, Gilles Rocca ha affrontato argomenti delicati, focalizzandosi in modo duro e severo su aspetti come il bullismo e la violenza e scegliendo di fare riferimento anche alla sorte di Mia Martini. Infine, ha rivelato la considerevole quantità di chili persi nel corso della sua permanenza in Honduras.

Su questi argomenti, quindi, l’ex naufrago ha scritto: