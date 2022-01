Gilles Rocca taglia la barba: tutta colpa del Covid-19!

Gilles Rocca si è mostrato senza barba sui social dopo che ha annunciato di essere di nuovo positivo a Covid-19.

Gilles Rocca è risultato positivo al Coronavirus per la seconda volta e, sui social, si è mostrato per la prima volta senza la barba.

Gilles Rocca senza barba

Un anno fa Gilles Rocca era risultato positivo al Coronavirus e aveva deciso di tagliare i capelli.

Questa volta – dopo che di nuovo è risultato positivo a Covid-19 – ha invece deciso di tagliare la sua barba:

“Lo scorso anno quando ho avuto il Covid ho rasato i capelli…stavolta ho tolto la barba! Positivo per la seconda volta. Nessun sintomo, nessun obbligo di tampone ma per scrupolo l’ho voluto fare”, ha dichiarato l’ex vincitore di Ballando con le Stelle che al momento si troverebbe in isolamento con la fidanzata Miriam Galanti.

Gilles Rocca e Miriam Galanti: la storia d’amore

Nel 2021, dopo un periodo di crisi, Gilles Rocca e Miriam Galanti hanno annunciato di essere tornati insieme. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex vincitore di Ballando con le Stelle, che sui social ha scritto: “Ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così! Ben tornata amore mio”.

Oggi i due sembrano uniti e complici e in tanti si chiedono se presto allargheranno la famiglia.

Gilles Rocca: il desiderio di un figlio

Gilles Rocca non ha fatto segreto che, prima o poi, gli sarebbe piaciuto avere un figlio insieme alla sua famosa compagna. Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 Gilles Rocca aveva espresso proprio il desiderio di avere presto un bambino e in merito ai suoi sentimenti per Miriam Galanti aveva detto: “Mi manca la mia fidanzata come l’aria.

Ogni mattina all’alba e ogni sera al tramonto prendo la nostra fotografia, me ne vado in riva al mare e penso a lei perchè è una donna che mi accompagna da 12 anni, che mi ha migliorato la vita più di qualsiasi altra persona al mondo. Ho cercato di starle sempre vicino, in ogni momento della sua vita, e mi sono ripromesso di farlo per sempre. Mi sono tatuato respect prima di partire: la rispetterò sempre“