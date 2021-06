Gilli ambasciatrice campagna P&G La tua bontà è la tua grandezza

Roma, 30 giu. (askanews) – Sport, inclusione e solidarietà: sono questi i valori di cui la campionessa di nuoto Carlotta Gilli, grande promessa in vista delle Paralimpiadi di Tokyo, si fa portatrice assumendo l’incarico di ambasciatrice della campagna “La tua bontà è la tua grandezza” di Procter and Gamble.

“Sono innanzitutto felicissima, onorata e orgogliosa di far parte di questa campagna e per me è un grandissimo onore. Anche perché precedentemente ci sono stati dei miei colleghi come Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri che fin da quanto ero piccola li guardavo in televisione e pensavo fossero dei supereroi, talmente erano bravi.

Adesso mi trovo qui a fare quello che hanno fatto anche loro. Quindi sono davvero molto molto felice e non vedo l’ora di poter dare il mio sostegno in prima persona per la ricerca: da oggi divento ambasciatrice Telethon e al mio ritorno da Tokyo andrò a consegnare anche dei pacchi alle persone che ne hanno più bisogno insieme a Croce rossa italiana di cui sarà ambasciatrice”.

P&G promuove un programma di cittadinanza d’impresa che punta a dare un aiuto concreto in un momento difficile, anche attraverso l’esempio positivo di atleti importanti.

Spiega Riccardo Calvi, direttore della comunicazione di P&G Italia. “La tua bontà è la tua grandezza è un messaggio di solidarietà e di inclusione. Nelle ultime edizioni delle olimpiadi ci siamo concentrati sul ruolo che hanno le mamme, con il programma “Grazie di cuore, mamma”, nell’aiutare i figli verso una piena realizzazione, in questo caso del sogno olimpico. Con ‘La tua bontà è la tua grandezza’ al centro del messaggio comunicativo c’è l’atleta non solo come campione nella propria disciplina ma anche come campione al di fuori della propria disciplina, nell’aiuto che riesce a dare agli altri. Questo programma si sposa benissimo con il programma di cittadinanza d’impresa che stiamo portando avanti in Italia come P&G, col quale vogliamo dare un aiuto concreto in tre aree fondamentali: comunità, ambiente e innovazione”.

In questa cornice, la scelta di Carlotta Gilli, atleta paralimpica affetta da una retinopatia degenerativa che si sta facendo largo nel mondo del nuoto a suon di medaglie, è un messaggio particolarmente forte: “Abbiamo scelto Carlotta Gilli innanzitutto perché è una campionessa e gli ultimi risultati agli Europei di Funchal lo dimostrano: su sei gare disputate ha vinto quattro medaglie d’oro e due medaglie d’argento e poi perché Carlotta incarna i valori di ‘La tua bontà è la tua grandezza’. E’ un’ambasciatrice Telethon, in questo programma specifico collaborerà anche con la Croce rossa che è un partner del programma P&G per l’Italia e in particolare con la Croce rossa ripeteremo un’operazione già effettuata a Natale, ovvero doneremo dei pacchi di nostri prodotti, prodotti P&G per la cura della casa, personale e del bucato, a famiglie in difficoltà in Italia. Con questo gesto vogliamo dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà e siamo felicissimi di farlo attraverso un’ambassador che è Carlotta Gilli e che impersonifica perfettamente quelli che sono i messaggi che intendiamo mandare attraverso ‘La tua bontà è la tua grandezza’”.