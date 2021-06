Gilli: 'Andare ai Giochi un sogno nel cassetto fin da bambina'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – La prima Olimpiade? "Me la immagino un po' sul racconto dei miei compagni più grandi in Nazionale. So che andrò incontro ad un mondo diverso da quello che ho vissuto nel campionato del mondo ed europeo dove si vedranno avversari mai visti che andranno molto più forte del solito.

Andarci e ottenere la convocazione penso sia già aver raggiunto un grandissimo obiettivo, un sogno che avevo nel cassetto fin da bambina. Poi si va là cercando di dare il massimo e fare il meglio possibile". Così la pluripremiata campionessa paralimpica di nuoto Carlotta Gilli, ambassador P&G a Tokyo 2020.