Gin Tonic in Cortile, riflessione sull'attualità con Capuozzo

Bergamo, 05 dic. (askanews) – Successo per la nuova data di Gin Tonic In Cortile, il progetto ideato dall’Oratorio dell’Immacolata di Bergamo, in collaborazione con Pernice Comunicazione e ACLI Bergamo: la serata che ha ospitato il giornalista e scrittore Toni Capuozzo ha coinvolto un pubblico eterogeneo e interessato.

Dopo aver incontrato lo Chef Enrico Bartolini, 12 stelle Michelin, e Sara Conti e Niccolò Macii, medaglie di bronzo ai Campionati Mondiali di Pattinaggio e d’oro agli Europei, ospite speciale domenica 26 novembre è stato Toni Capuozzo, illustre esponente del giornalismo e dello spettacolo italiano. Toni Capuozzo ha presentato il suo nuovo libro “Nessuno più canta per strada” e ha condiviso un’ampia e approfondita riflessione sul conflitto contemporaneo in Medio Oriente, territorio in cui lui stesso è stato per tanti anni inviato di guerra.

È intervenuto, proprio, Toni Capuozzo: “Questo libro parla dell’Italia degli anni 80, è una raccolta delle cose che ho scritto in quegli anni che sono per me un periodo decisivo della recente storia italiana. È il passaggio dell’Italia da una televisione in bianco e nero e pochi ad una a colori con la televisione commerciale. Iniziammo ad essere quelli che poi siamo oggi. È un racconto di un cronista”.

Gin Tonic In Cortile propone un calendario di incontri e dibattiti rivolti ai giovani di Bergamo e provincia, dai 18 ai 35 anni, presso l’Oratorio dell’Immacolata di Bergamo, un luogo d’eccellenza, ricco di storia e dal forte valore simbolico. Abbiamo poi parlato con Andrea Pernice, CEO di Pernice Comunicazione:

“L’idea è quella di incontrarsi in un luogo così accogliente che è l’oratorio dell’Immacolata intorno a grandi temi della nostra contemporaneità. Questa sera abbiamo avuto Toni Capuozzo con noi, e continueremo con questi appuntamenti con altri ospiti che vengono dal mondo dell’arte, dell’economia per raccontare in modo semplice le cose di tutti i giorni. C’è un desiderio di trovarsi per costruire insieme un punto di vista, un’opinione soprattutto nei confronti dei giovani che hanno bisogno di testimonianze”.

È infine intervenuto Don Nicola, Direttore dell’Oratiorio Immacolata di Bergamo: “Il tentativo che Pernice ha raccolto è quello di raccontare ciò che è bello, qui accade molto bene. Ci permette di donare del tempo e passione per un luogo così di non farlo rimanere solo un luogo ma una storia che affonda le radici nel passato, ma genera futuro nel presente.”

L’obiettivo di questa importante iniziativa è favorire il confronto e la riflessione su temi legati a diversi aspetti culturali: dall’attualità allo spettacolo, dall’impegno civico allo sport. Il tutto sorseggiando una speciale selezione di gin accompagnati da un’altrettanta selezione di acque toniche, in un format unico e trasparente.