Gina Lollobrigida: Andrea Piazzolla condannato a tre anni per circonvezione d'incapace

L'ex assistente di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, è stato condannato a tre anni per circonvezione d'incapace

Andrea Piazzolla è stato condannato a 3 anni per aver sottratto fondi per un valore pari a 10milioni di euro alla celebre diva Gina Lollobrigida, scomparsa a gennaio.

Andrea Piazzolla condannato a 3 anni

L’ex collaboratore di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, è stato condannato a tre anni di carcere per circonvenzione d’incapace e per aver sottratto alla celebre diva italiana una somma pari a 10milioni di euro. Piazzolla si è più volte scagliato contro il figlio dell’attrice, affermando che quel denaro gli sarebbe stato regalato dall’attrice a cui solamente lui, fino alla fine, sarebbe rimasta accanto. Proprio Milo Skofic, il figlio della Lollobrigida, ha commentato la notizia della sua condanna affermando:

“E’ comunque un dolore, ma la sentenza fa giustizia. La verità è che però non si doveva proprio arrivare a questo. Si tratta di una vicenda amara che non doveva proprio succedere. Sono arrivato psicologicamente svuotato alla sentenza e rimpiango tutto il tempo che ho perso e al fatto che non potuto stare accanto a mia madre”.

Il giudice ha stabilito inoltre che l’ex collaboratore di Gina Lollobrigida paghi una multa di mille euro e ha disposto il sequestro dei suoi beni mobili ed immobile (dovrà corrispondere una provvisione immediatamente esecutiva di mezzo milioni di euro a favore delle parti civili).