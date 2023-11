Milko Skofic, figlio di Gina Lollobrigida, non può più occuparsi dei cani della madre e lancia un appello a chiunque voglia adottarli e prendersene cura.

Le parole di Milko

Dice il figlio di Gina Lollobrigida, riferendosi ai cani della madre: “Vivo all’estero, e questo mi impedisce di prendermi cura dei cinque pastori tedeschi di mia madre come meriterebbero. Lancio dunque un appello a chiunque ami questi animali e sia in condizione di occuparsene”

Aggiunge poi: “Sono due femmine e tre maschi. Vorrei una mano dai rescue specializzati nella razza perché insieme possiamo valutare adozioni consapevoli.”

La passione di Gina Lollobrigida per gli animali

Racconta Milko che la madre aveva una grande passione per gli animali, dai gatti ai pavoni, ma soprattutto per i cani. “A un certo punto la nostra casa sull’Appia sembrava uno zoo e gli animali erano anche tra i protagonisti preferiti nelle sue opere d’arte e nei suoi montaggi fotografici.”

Continua: “Sono nato in una casa piena di cani. L’amore di mamma, ma anche quello di papà, per gli animali era qualcosa di speciale: c’è una foto, che amo molto, in cui io ero piccolissimo, stavo nella mia culla ed era circondata da pastori tedeschi che mi sorvegliavano. Era come avere tanti baby sitter a quattro zampe.”