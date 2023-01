Gina Lollobrigida, l'ira dell'ex assistente: "Figlio e nipote non si sono smentiti"

Andrea Piazzola, l’ex assistente di Gina Lollobrigida considerato dall’attrice quasi come un figlio, ha rotto il silenzio dopo la scomparsa della celebre diva italiana.

Andrea Piazzola: la morte di Gina Lollobrigida

Andrea Piazzola sarebbe rimasto sconvolto e addolorato per la scomparsa di Gina Lollobrigida e ha pubblicamente dichiarato che sarebbe arrivato a pensare di donarle un rene pur di far sopravvivere l’attrice (deceduta a 95 anni in una famosa clinica di Roma). L’ex assistente della diva – da lei considerato come un figlioccio – si è scagliato poi con il figlio di lei, Andrea Milko Skofic, e il nipote Dimitri, che secondo lui non avrebbero dato le giuste attenzioni all’attrice.

“Li avevo supplicati di chiederle scusa alla madre per tutto il male che le avevano fatto.

Bel modo di onorarne la memoria. Comunque non si sono smentiti: erano sempre gli ultimi ad arrivare e i primi ad andarsene”, ha affermato, e ancora: “Tre giorni fa Milko mi ha detto che avrebbe voluto fare lui la notte e io gli ho risposto che ero felice, che sua madre sarebbe stata contenta. Poi mi ha mandato un messaggio per dirmi che non poteva più farla e che l’avrebbe fatta il giorno dopo.

Ma non è venuto nemmeno la notte successiva”.

Proprio il figlio e il nipote dell’attrice hanno annunciato la sua scomparsa con un comunicato ufficiale e in tanti si chiedono se ci saranno ulteriori battaglie tra i due e Andrea Piazzola a causa dell’eredità della diva. Sulla questione l’ex assistente ha affermato: “Io lo dico da subito, non voglio che ci siano equivoci. Non so quale sia stata la volontà di Gina, ma se ci sarà qualcosa per me sarà solo per completare i suoi desideri che non è riuscita a fare nella vita.

Io non voglio niente, tutto ha perso valore adesso. Senza Gina, il resto non ha più importanza. Che si risparmiassero stupide battaglie, per me sarà solo completare la sua volontà”.