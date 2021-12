Gina Lollobrigida, parla il legale Ingroia: “Pronta istanza di revoca amministratore di sostegno”

Il legale di Gina Lollobrigida Antonio Ingroia ha annunciato che è stata preparata l'istanza di revoca dell'amministratore di sostegno.

A poche settimane di distanza, l’avvocato di Gina Lollobrigida Antonio Ingroia è tornato a parlare nuovamente della vicenda nella quale è stata coinvolta la sua assistita. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il legale dell’attrice ha fatto un annuncio importante: è stata preparata un’istanza per la revoca dell’amministratore di sostegno.

Gina Lollobrigida revoca tutore, la nuova udienza del 14 dicembre

Si tratta questo di un annuncio che arriva a poche ore dall’inizio del processo fissato in data 14 dicembre e che vede come imputato l’ex factotum Andrea Piazzolla. L’uomo è stato accusato di circonvenzione di incapace: “Nel processo l’avvocato della signora Lollobrigida è stato nominato dall’amministratore di sostegno, non è stato indicato da lei: ho depositato un’istanza perché possa essere rappresentata da un avvocato di sua scelta, ha precisato a tal proposito il legale.

Gina Lollobrigida revoca tutore, “Confido che la giustizia si ravveda dei suoi errori”

L’avvocato dell’attrice ha poi auspicato che la giustizia possa in qualche modo ravvedersi dei suoi errori: “Martedì si discuterà della salute mentale della signora Lollobrigida, che è stata tartassata di perizie psichiatriche”. Ha poi sottolineato che, stando a quanto emerso, secondo alcune perizie “sarebbe una specie di paranoica, altri periti lo hanno smentito completamente”.

Gina Lollobrigida revoca tutore, “Mio figlio non ragiona da 4/5 anni”

Ad intervenire è stata infine Gina Lollobrigida che, parlando del figlio, non ha esitato ad affermare come quest’ultimo non ragioni più da quattro o cinque anni.

Ha infine espresso nuovamente la volontà di tornare ad essere libera: “Le decisioni devono partire da me, voglio la libertà di vivere quello che il Padreterno decide”.