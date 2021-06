Ginecologa scomparsa a Trento, il messaggio non letto del fidanzato

Continuano tra i boschi di Trento le ricerche della ginecologa scomparsa lo scorso 4marzo, e spunta un messaggio lasciato al fidanzato prima di sparire.

Continuano le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa di Trento scomparsa lo scorso 4 marzo, e spunta un messaggio lasciato al fidanzato Guglielmo in cui dice di essersi tolta un peso. Rimangono indagati i colleghi del suo reparto ospedaliero.

Ginecologa scomparsa a Trento, il messaggio al fidanzato

Dallo scorso 4 marzo continuano senza sosta le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa di 31 anni, scomparsa senza lasciare tracce.

Aveva lasciato la sua auto vicino al ponte di Mistozzolo, tra i pini di un albergo nella Val di Sol, a 40 km sopra Trento, e proprio sopra un canyon scavato dal torrente Noce.

In passato alcune persone si erano buttate giù da quel ponte maledetto, e per questo motivo almeno all’inizio gli inquirenti hanno pensato all’atto estremo del suicidio, ma il corpo ancora non è stato ritrovato, elemento che tiene ancora viva quella piccola fiammella di speranza.

La stessa che ancora non fa dormire il fidanzato Guglielmo, ultima persona ad averci scambiato due parole e ad averla sentita per messaggio.

Ginecologa scomparsa a Trento, l’ultimo messaggio al fidanzato

La sera precedente alla scomparsa di Sara, il fidanzato Guglielmo, commerciante di Cosenza, è stato l’ultimo ad averla sentita per telefono, come racconta lui stesso: “Come ogni giorno, prima di andare a letto, le ho telefonato. Mi disse che si era dimessa dall’ospedale e che si sentiva sollevata da un peso.

Era da un po’ che aveva questo peso, un forte stress dovuto al lavoro. Stava vivendo un periodo molto difficile ed era strano per lei, sempre così piena di vita, sempre a tremila”.

Terminata la chiamata, i due si sono scambiati un paio di messaggi: “Ho fatto la doccia… ho mangiato… vado a dormire. Ti amo“. Questa l’ultima frase scritta da Sara al fidanzato, alla quale Guglielmo ha risposto senza esitare con un altro “ti amo”. Questo messaggio di Whatsap però Sarà non lo lesse “Risulta recapitato ma non spuntato. Non era normale per lei“, ha commentato Guglielmo.

Ginecologa scomparsa a Trento, le indagini dopo il messaggio

Sulla scomparsa della giovane ginecologa indaga il pm Licia Scagliarini, che al momento non è in grado di ipotizzare un reato preciso (omicidio), dato che il corpo non è stato ritrovato.

Nelle ricerche a tappeto sono coinvolti circa 250 tra Vigili del Fuoco, Alpini e Carabinieri. Nel frattempo la scientifica ha analizzato il cellulare ritrovato nella sua auto e in seguito ai messaggi lasciati al fidanzato sono stati riascoltati i colleghi del reparto di Ginecologia.

Da una testimonianza di un ex collega, infatti, pare che il clima interno al reparto non fosse dei più tranquilli: “Le persone vengono insultate davanti ai colleghi. Io non ce la facevo più e me ne sono andata“.