Si difende il ginecologo di Savona accusato di violenze sessuali da sue tre pazienti. Il professionista ha spiegato che tutte le pratiche effettuate da lui sarebbero state a scopo terapeutico e diagnostico e sarebbero avvenute consensualmente. L’uomo risulta essere agli arresti domiciliari dallo scorso 5 giugno ed è inoltre stato sospeso in via cautelativa dall’Asl 2. Il ginecologo si è difeso nel corso dell’interrogatorio di garanzia svoltosi ieri dinanzi al pm Marco Cirigliano (magistrato che ha coordinato le indagini della squadra mobile) e al giudice per le indagini preliminari Emilio Fois. Il 59enne ha risposto alle domande del gip, non avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Ginecologo accusato di violenze sessuali: si dichiara innocente

Il medico è accusato di violenza sessuale aggravata in quanto, durante il suo lavoro, sarebbe stato fautore di azioni spinte nei confronti di alcune pazienti, che sarebbero sfociate in veri e propri abusi. L’uomo tuttavia si dichiara innocente.

Il legale: “Il mio cliente sta collaborando”

Al termine dell’interrogatorio, l’avvocato del ginecologo ha fatto sapere, tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage: “Il mio cliente ha dimostrato massima disponibilità collaborativa e ha chiarito i fatti secondo la propria versione, respingendo qualsiasi accusa di violenza”. E inoltre: “Stiamo parlando di un professionista stimato che lavora da più di trent’anni con le pazienti”. Nel frattempo, oltre alle prime tre, sembra che altre quattro pazienti abbiano contattato la questura per presentare denuncia nei confronti del 59enne.