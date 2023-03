Ginevra e Antonino: "Rapporti inesistenti dopo il GF Vip"

Secondo indiscrezioni sarebbero praticamente inesistenti i rapporti tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, che si erano scambiati un bacio appassionato al GF Vip.

Antonino e Ginevra: i rapporti

In tanti tra i fan del GF Vip speravano di veder nascere una nuova coppia, ossia quella formata da Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, che al reality show avevano manifestato un interesse reciproco. Secondo il settimanale Chi però le cose tra i due non sono andate per il meglio quando entrambi si sono ritrovati fuori dalla Casa: l’hair stylist infatti sarebbe completamente assorbito da sua figlia, Luna Marì, da cui è stato lontano per diversi mesi. Antonino non sarebbe quindi alla ricerca di una partner e lui e Ginevra non si sarebbero praticamente mai sentiti da quando lui ha lasciato il programma. In tanti si chiedono se i due romperanno il silenzio in merito alla questione e se c’è la possibilità in futuro di vederli di nuovo insieme.

Durante i mesi trascorsi dopo la sua permanenza nella casa del reality show, Ginevra Lamborghini aveva annunciato di essere tornata single e in tanti speravano di veder sbocciare qualcosa tra lei e l’ex fidanzato di Belen. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere.