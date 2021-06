Ginevra ed Elettra Lamboghini: la sensuale sfida che fa impazzire i fan

La "sfida" social tra Ginevra ed Elettra Lamboghini manda in tilt il pubblico maschile: le foto a dir poco bollenti delle due sorelle

Entrambe super belle, Ginevra ed Elettra Lamborghini non possono che attirare l’attenzione social di milioni di fan. La più popolare Elettra fa parlare di sé per le sue forme mozzafiato, ma anche per le sue doti artistiche, che spaziano dal canto alla presentazione.

Per esser certa che l’evento non sfuggisse ai fan, di recente ha peraltro anticipato l’ultima sua creatura “Pistolero” con delle immagini promozionali a dir poco bollenti.

Ginevra ed Elettra Lamborghini a caccia di fan

Non da meno si è del resto palesata la sorella Ginevra, che con una foto in costume ha praticamente mandato in visibilio l’intera sua platea di ammiratori. Se le misure differenti delle due sorelle non le portano certo a scambiarsi i vestiti, qualcuno ha tuttavia presagito che non condividano nemmeno i like su Instagram.

La bella Ginevra, laureata in Marketing della Moda, è oggi una direttrice creativa che ha anche dato vita a una linea borse di cui è lei stessa testimonial. Sia lei che Elettra palesano del resto una bellezza stupefacente, che certo riserva loro tutto lo spazio disponibile online senza doversi contendere i follower!