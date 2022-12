Ginevra Lamborghini, la confessione su Elettra: "Abbiamo parlato"

Dopo l’esperienza da lei vissuta al GF Vip, Ginevra Lamborghini ha fatto sapere che si sarebbe riavvicinata a sua sorella Elettra, con cui aveva litigato nel 2019.

Ginevra Lamborghini: il rapporto con Elettra

Dopo tre anni di silenzio a seguito di una misteriosa lite avuta con sua sorella Elettra, Ginevra Lamborghini ha fatto sapere che lei e la più famosa sorella si sarebbero sentite. “Sembra si sia aperta una piccola porta. Piano, piano a piccolissimi passi sistemeremo, ma io sono molto contenta. Io e la mia sorellina abbiamo avuto l’occasione di riavvicinarci . Diciamo che tutto va a passettini.

Ricostruire questo legame per me è più di aver vinto il gioco. Appena sono uscita è arrivato il piccolo riavvicinamento e questa cosa mi ha riempito di gioia. Anche se lentamente, ma io sono felice della direzione che stanno prendendo le cose e non potrei chiedere di più. Anche perché noi non abbiamo mai davvero litigato. Però tra noi ci sono state molte incomprensioni”.

Ginevra ha fatto sapere che di tanto in tanto manderebbe dei messaggi a sua sorella per farle sapere che la sta pensando e che lei ogni tanto (non sempre) le risponderebbe.

Per Ginevra Lamborghini si tratterebbe della vera “vittoria” ottenuta grazie al GF Vip (da cui è stata squalificata a causa delle sue affermazioni su Marco Bellavia). Elettra Lamborghini continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione e per il momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito a ciò che sta accadendo con sua sorella Ginevra.