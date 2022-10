Ginevra Lamborghini, minacce e insulti dopo la squalifica: “Non siete migliori di lei”

Ginevra Lamborghini avrebbe ricevuto insulti e gravi minacce dopo la sua squalifica per il caso Bellavia al GF Vip.

Lo staff di Ginevra Lamborghini ha rotto il silenzio dopo che lei avrebbe ricevuto minacce e insulti per la sua squalifica al GF Vip.

Ginevra Lamborghini: le minacce

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal GF Vip 6 per il comportamento da lei avuto con Marco Bellavia (a cui aveva persino detto di “meritare il bullismo” da parte degli altri concorrenti).

In tanti si sono infervorati contro la sorella di Elettra Lamborghini e sui social c’è persino chi le ha rivolto insulti e minacce. Visto il tenore dei commenti rivolti alla pagina di Ginevra Lamborghini sui social il suo staff ha deciso per il momento di bloccarli e in tanti si chiedono se la sorella di Elettra Lamborghini nelle prossime ore romperà il silenzio per fare luce sulla questione e, eventualmente, fornire ulteriori spiegazioni sul suo comportamento.

Ginevra Lamborghini dopo la squalifica

Dopo esser stata squalificata dal reality show Ginevra Lamborghini è scoppiata a piangere e si è mostrata visibilmente provata. Nonostante si sia detta pentita per il comportamento avuto con Marco Bellavia, le sue scuse non sono bastate a convincere il pubblico e in tanti hanno continuato a infierire contro di lei a mezzo social. La sorella di Elettra Lamborghini per il momento non ha rotto il silenzio via social in merito a quanto accaduto nella casa del reality show e in tanti si chiedono se lo farà nelle prossime ore o se sarà invitata per un ulteriore chiarimento (magari con lo stesso Bellavia) in diretta tv.