Ginevra Lamborghini rientra al GF Vip: è polemica

Dopo la squalifica a causa delle frasi contro Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini potrebbe presto rientrare al GF Vip.

Ginevra Lamborghini rientra al GF Vip

Nell’ultima diretta del GF Vip Ginevra Lamborghini ha fatto sapere che rientrerà nella casa del reality show da cui è stata squalificata per “una vacanzina”. L’ereditiera non verrà considerata infatti come una vera e propria concorrente e potrà restare all’interno della Casa solamente per una settimana. La questione ovviamente ha sollevato un putiferio in rete visto che, in passato, una simile occasione non è staa concessa agli altri volti vip squalificati dal programma.

La questione ovviamente continuerà a sollevare bufere in rete ed è fuor di dubbio che non farà piacere a Stefano Bettarini e Filippo Nardi (gli ex concorrenti squalificati nelle scorse edizioni che già nei giorni scorsi se la sono presa con il reality show a causa di Ginevra).

In tanti tra i fan del programma si sono scagliati contro la decisione di riammettere Ginevra all’interno del reality show anche per una questione di coerenza.

L’ereditera è stata infatti squalificata per alcune delle sue frasi offensive contro Marco Bellavia e la vicenda aveva sollevato un vero e proprio putiferio in rete.

Per saperne di più in merito alla questione non resta che attendere e al momento non è dato sapere quando Ginevra varcherà di nuovo l’ingresso della casa di Cinecittà e cosa accadrà tra lei e gli altri concorrenti.