Ginevra Lamborghini sogna Sanremo 2024: "Di corsa, non si discute"

Dopo l’avventura al GF Vip 7, Ginevra Lamborghini sogna di debuttare al Festival di Sanremo 2024. La sorella di Elettra riuscirà a far breccia nel cuore di Amadeus?

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Ginevra Lamborghini ha parlato della sua avventura al GF Vip 7. La ragazza si è lasciata andare anche ad una confessione: sogna il Festival di Sanremo 2024. Ha dichiarato:

Recentemente, Ginevra ha partecipato al contest Una voce per San Marino, con la speranza di approdare dall’Eurovision Song Contest 2023. La Lamborghini, però, non ha avuto la meglio.

Per quanto riguarda l’avventura al GF Vip 7, Ginevra ha raccontato:

“Alfonso mi ha chiamato e me l’ha chiesto così, a bruciapelo. Io avevo fantasticato sull’ipotesi di fare un reality e avrei scelto sicuramente solo il GF. Quindi è stato subito un sì convinto, anche se per me era un salto nel vuoto. Il momento più bello? Sicuramente il mio compleanno. Perché mi hanno organizzato una splendida festa e ho avuto la sensazione che fossimo davvero un bel gruppo. Il momento invece più brutto? È scontato dire il momento della squalifica ma, più che quello, direi le fasi precedenti in cui non mi sono più sentita capita dai miei compagni. Però ci tengo a sottolineare che sono stati di gran lunga di più i momenti più belli”.