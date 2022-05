Ginevra Lambruschi shock: “Mirko Antonucci mi ha lasciata a pochi giorni dalle nozze”

Ginevra Lambruschi ha annunciato di esser stata lasciata dal padre di sua figlia a pochi giorni dalle loro nozze.

Ginevra Lambruschi ha annunciato via social di esser stata lasciata dal fidanzato, Mirko Antonucci, a pochi giorni dalle loro nozze.

Ginevra Lambruschi: l’addio di Mirko Antonucci

Con quello che per molti è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno, Ginevra Lambruschi ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Mirko Antonucci.

I due sono diventati genitori un anno fa (della piccola Sophie) e a breve avrebbero dovuto convolare a nozze. Al momento il calciatore non ha rotto il silenzio sui motivi che l’hanno spinto ad allontanarsi da Ginevra, che sui social ha scritto atterrita:

“Ciao ragazzi, volevo giustificare l’assenza di questi giorni per me molto difficili. Sono stata lasciata dal mio ex compagno a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi.

Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi abbandonano. In questo momento la mia priorità è mia figlia Sophie”.

La loro bimba è nata amarzo 2021, circa un anno dopo l’inizio della loro storia d’amore. Lo scorso agosto i due avevano annunciato di volersi sposare e sui social avevano postato il romantico video della loro proposta di nozze, che aveva fatto il pieno di like tra i fan.

In tanti sono impazienti di sapere se Mirko Antonucci svelerà i motivi dietro la sua decisione di lasciare Ginevra.