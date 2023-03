Ginnastica: Cdm artistica, Villa oro alla trave e Belardinelli argento al corpo libero

Baku, 12 mar. – (Adnkronos) – L’Italia chiude la terza tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica con tre podi. A Baku, capitale dell'Azerbaigian, Giorgia Villa, seconda sabato alle parallele asimmetriche, trionfa nella gara alla trave. L’azzurra ha vinto con il punteggio di 13.966 lasciandosi alle spalle la francese Marine Boyer (13.866). Terzo posto per l’ucraina Anna Lashchevska (13.433). E non finisce qui. Arianna Belardelli, infatti, chiude al secondo posto con lo score di 12.800 la prova di corpo libero, in quella che è stata la sua prima uscita in carriera da senior. Vince la gara la francese Marine Boyer (12.833), sul podio, terza, anche la turca Sevgi Kayisoglu (12.566).