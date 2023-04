Ginnastica: Cdm ritmica, Sofia Raffaeli seconda nell'All-Araound individuale a Sofia

Sofia, 1 apr. – (Adnkronos) – Ancora un podio per Sofia Raffaeli in Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Nella seconda tappa a Sofia (Bulgaria), infatti, l’azzurra si è piazzata al secondo posto nell’All-Around individuale confermando la posizione ottenuta nella prima giornata dopo cerchio e palla. Il gradino più alto del podio è stato appannaggio della bulgara Stiliana Nikolova (131.300), che sui quattro attrezzi ha totalizzato quasi tre punti in più rispetto alla diciannovenne di Chiaravalle (128.750). Terzo posto per l’uzbeka Takhmina Ikromova (124.550), distaccata di diverse lunghezze rispetto alle avversarie. Ennesimo risultato di prestigio per Raffaeli, che nella capitale bulgara ha conquistato il titolo di campionessa mondiale nel 2022. Per lei, inoltre, si tratta del secondo podio stagionale in questo format di gara dopo il primo posto ottenuto ad Atene (Grecia) nella tappa inaugurale del massimo circuito. Più lontane le altre due azzurre in gara. Milena Baldassarri ha concluso 12esima mentre Tara Dragos ha ben figurato nel suo esordio da senior ottenendo la 19esima piazza.