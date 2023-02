Ginnastica: Cdm, tris di secondi posti azzurri a Cottbus con Esposito, Levantesi e Macchini

Cottbus, 26 feb. - (Adnkronos) - Ancora un’ottima Italia alla Laubitz Arena di Cottbus in Germania, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Nuovamente sugli scudi Manila Esposito che, dopo il primo posto di ieri nel volteggio, è arrivata seconda nel corpo l...

– (Adnkronos) – Ancora un’ottima Italia alla Laubitz Arena di Cottbus in Germania, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Nuovamente sugli scudi Manila Esposito che, dopo il primo posto di ieri nel volteggio, è arrivata seconda nel corpo libero con il punteggio totale di 13.566. In prima e terza posizione si sono piazzate rispettivamente la giapponese Azuki Kokufugata (13.633) e la britannica Ruby Evan (13.466).

Soddisfazioni anche dalle prove maschili. Qui il protagonista si è rivelato Matteo Levantesi (15.266) che, a sorpresa, si è posizionato al secondo posto nelle parallele alle spalle dell’ucraino Illia Kovtun (15.366). Il podio lo ha completato il filippino Carlos Edriel Yulo, terzo con lo score di 15.166. Il punto esclamativo lo ha messo Carlo Macchini che, nonostante qualche piccola sbavatura, si è guadagnato la piazza d’onore nella sbarra. L’azzurro ha totalizzato un punteggio di 14.133 facendo peggio soltanto rispetto al giapponese Shohei Kawakami (14.266).

Terzo posto per l’altro nipponico Kazuma Kaya (14.100). Nell'ultima giornata di gare in Germania, infine, non sono riuscite ad andare a podio sia Martina Maggio sia Alice D'Amato, giunte rispettivamente al quinto e settimo posto nella trave e nel corpo libero.