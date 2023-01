Ginnastica: Malagò, 'nessuno deve diventare giudice, sbagliato anticipare conclusioni'

Ginnastica: Malagò, 'nessuno deve diventare giudice, sbagliato an...

Milano, 11 gen.

(Adnkronos) – "Domani c'è un consiglio federale con uno specifico punto all'ordine del giorno. Ritengo che nessun dirigente sportivo debba pensare di diventare un giudice e neanche chi scrive sui giornali, ci sono persone preposte e preparate che con grande velocità devono dare risposte. E' sbagliato anticipare ogni conclusione". Giovanni Malagò, presidente del Comitato olimpico, interviene così sul 'caso Farfalle' che ha investito il mondo della ginnastica e che vede l'allenatrice Emanuela Maccarani e l’assistente Olga Tishina deferite dalla giustizia sportiva.

Per Malagò è "Impensabile che la giustizia sportiva non sia veloce, naturalmente deve essere anche brava ossia non deve sbagliare".