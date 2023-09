Ginnastica: Mondiali, gli azzurri convocati per Anversa

Roma, 20 set. – (Adnkronos) – Si avvicina l’edizione numero 52 dei Mondiali di ginnastica artistica. Da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre Anversa ospiterà la rassegna iridata maschile e femminile, fondamentale anche in ottica Olimpiade. Le nove migliori nazionali nelle qualificazioni del concorso a squadre, non ancora qualificate, guadagneranno infatti la qualificazione a Parigi 2024, mentre i tre migliori Paesi non qualificati otterranno un posto nazione per la gara individuale. Gli azzurri pronti a volare in Belgio sono Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati e Lorenzo Bonicelli. Le Fate saranno invece Alice D’Amato, Elisa Iorio, Manila Esposito, Veronica Mandriota, Arianna Belardelli ed Angela Andreoli. Fuori per infortunio Asia D’Amato, Martina Maggio e Giorgia Villa.