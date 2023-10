Ginnastica: Tecchi su sentenza Maccarani, 'posizione garantista Federazione fu corretta'**

Anversa, 1 ott. (Adnkronos) – “Non è mia abitudine commentare le sentenze. Prendo solo atto che, allo stato attuale, la posizione garantista della Federazione, che a gennaio lasciò la Maccarani alla guida delle Farfalle, fu corretta. Se allora avessimo anticipato l’esito del processo sportivo, sotto la pressione di quello mediatico, oggi l’Italia poteva non avere una squadra di ritmica alle Olimpiadi, e sarebbe stato un danno inappellabile, anche per il Coni". Così il Presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi da Anversa per la 52a edizione dei Mondiali di Artistica, ha parlato della vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’Accademia internazionale di Desio e la ct delle farfalle Emanuela Maccarani.

"Allo stesso modo non sta a me giudicare parole o frasi di chi è chiamato a giudicare, e credo che a chiarirne il significato debba essere colui che le ha pronunciate. Di sicuro nel mio vocabolario violenza e affetto non sono sinonimi, ma contrari. Adesso aspettiamo le motivazioni ufficiali e soprattutto l’esito delle indagini della procura di Monza, con la quale collaboriamo dalla prima ora, con grande trasparenza, per il bene delle nostre ginnaste”, ha concluso Tecchi.