Gino Paoli è assolutamente contrario allo stop al fumo proposto dal ministro della Salute Orazio Schillaci. Il cantante si è addirittura proposto come fondatore del partito dei tabagisti.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato una nuova stretta sul fumo. Il provvedimento prevede lo stop al fumo anche nei tavoli all’aperto di bar e ristoranti, alle fermate dei mezzi pubblici – come già accade in alcune città italiane – nei parchi e nelle aree verdi urbane. Gino Paoli, intervistato da La Stampa, si è detto assolutamente contrario e pronto a fondare il partito dei tabagisti.

Paoli ha dichiarato:

“Visto che in Italia ci sono 12 milioni di fumatori vincerei anche bene. Poi cercherei di evitare imposizioni sul dove e quando fumare. Le leggi scattano quando manca l’educazione. Un tempo, specie fra altre persone, si chiedeva il permesso: ‘scusate, do fastidio?’ Se la risposta era no, mica ti mettevi a farti gli affari tuoi nella carrozza di un treno”.