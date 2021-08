Gino Strada: Massimo Moratti, 'sono commosso, lascia ricordo importante'

Milano 21 ago. (Adnkronos) – "Di Gino Strada ricordo il coraggio e la grande intelligenza, sono commosso". Così l'ex presidente Massimo Moratti ha parlato del fondatore di Emergency, dopo aver visitato insieme alla moglie Milly e al figlio Angelomario la camera ardente, allestita nella sede dell'associazione a Milano.

"E' un dispiacere che non sia vivo", ha aggiunto Moratti, sottolineando che Gino Strada "ha lasciato un ricordo importante e sarà importante continuare ad aiutare Emergency perché sopravviva e perché vada avanti bene come ha fatto fino ad adesso, specialmente in momenti difficili come gli attuai".