Gino Strada: Prc, 'cittadino del mondo e della nostra Costituzione antifascista'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – "Caro Gino, ci mancheranno il tuo esempio e le tue parole. Te ne vai mentre in Afghanistan il realismo dei signori della guerra semina solo morte e distruzione e la tragedia infinita ti dà di nuovo ragione.

Sei stato cittadino del mondo e della nostra Costituzione antifascista. Grazie per averci richiamato sempre alla coerenza su principi e valori che dovrebbero essere imprescindibili per la sinistra". Lo afferma Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista-Sinistra europea.

"Ora -aggiunge- anche gli ignavi che non ti hanno mai dato retta sulla guerra, i migranti, la sanità pubblica si diranno dispiaciuti. Grazie compagno Gino per tutte le vite che hai salvato e per gli ideali che hai tenuto vivi.

Grazie per tutto quello che hai fatto per un altro mondo possibile e necessario. Un abbraccio fortissimo a Cecilia e ad Emergency dalle compagne e i compagni di Rifondazione comunista".