Gino Strada: Re David (Fiom), 'compagno di tante battaglie, ci mancherai'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "Ci ha lasciato Gino Strada, compagno di tante battaglie, tessera onoraria della Fiom. Ha dedicato la sua vita alla pace, alla lotta contro le ingiustizie, al diritto alla salute e alle cure per tutti, partendo dagli ultimi, nei paesi del Sud mondo e in quelli devastati dalle guerre.

Si è sempre battuto per la speranza di un mondo migliore. Con Gino abbiamo condiviso l’agire concreto per cambiare le cose, anche andando controcorrente. Ci mancherai compagno!". Ad affermarlo in una nota è Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil in merito alla scomparsa del fondatore di Emergency.