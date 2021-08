Milano, 13 ago. (Adnkronos) – "Se ne è andato un caro amico, Gino Strada. Gli volevo bene e lui ne voleva a me. In giugno avevo celebrato il suo matrimonio con la dolce Simonetta, una cerimonia riservata come loro desideravano. Di Gino si può pensare quello che si vuole, ma una cosa è certa: ha sempre pensato prima agli altri che non a se stesso.

Mi e ci mancherai". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, su Facebook, ricorda il fondatore di Emergency.